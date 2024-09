Gennaro Sangiuliano Italienischer Minister tritt wegen Affäre mit Influencerin zurück Von dpa 06.09.2024 - 20:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano: Er hat seinen Posten geräumt. (Quelle: IMAGO/Matteo Nardone) Kopiert News folgen

Italiens Kulturminister ist zurückgetreten. Grund dafür ist eine Affäre mit einer Influencerin. Für seinen Fehltritt bat er weinend im Fernsehen um Verzeihung.

Der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano ist von seinem Amt zurückgetreten. Seine Entscheidung sei unwiderruflich, schrieb Sangiuliano laut Nachrichtenagentur Ansa und mehrerer anderer italienischer Medien in einem Brief an Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dankte ihr darin, dass sie ihn verteidigt habe. Hintergrund ist eine Affäre des 62-jährigen Neapolitaners zu einer gut 20 Jahre jüngeren Influencerin.

Die 41 Jahre alte Maria Rosaria Boccia hatte am 26. August dem Minister öffentlich auf Instagram dafür gedankt, dass der sie zur Beraterin für große Events ernannt habe. Unter anderem geht es um ein G7-Kulturministertreffen, das in der zweiten Septemberhälfte in Pompeji geplant ist. Italien hat dieses Jahr den G7-Vorsitz.

Er bat weinend um Verzeihung

Das Ministerium dementierte, und Sangiuliano bestritt, auch nur einen einzigen Euro Staatsgeld an sie bezahlt zu haben. Die kaltgestellte Influencerin behauptete daraufhin, den Minister bei mehreren Reisen begleitet zu haben. Laut Presseberichten hatte sie auch Aufnahmen mit einer Smartbrille gemacht. Es wurde dann bekannt, dass der Minister eine Liebesaffäre zu der Frau hatte, was dieser auch zugab. In einem Interview in den Hauptnachrichten des Senders RAI hatte er am Mittwochabend seine Ehefrau und Meloni weinend um Verzeihung gebeten.

Schon am Dienstag hatte er Meloni den Rücktritt angeboten, sie hatte ihn aber im Amt behalten. Sangiuliano, ein studierter Jurist und früherer Fernsehjournalist, ist Mitglied von Melonis Partei, den rechten Fratelli d'Italia (Brüder Italiens). Er war mit dem Regierungswechsel im Oktober 2022 ins Amt gekommen.

Sangiuliano leistete sich schon einige Fauxpas

Legendär waren schon vor seinem Rücktritt die zahlreichen Fauxpas, die Sangiuliano zugeschrieben wurden. So soll er gesagt haben, dass der Entdecker Christoph Kolumbus (um 1451-1506) bei seiner Fahrt über den Ozean den Theorien des Universalgelehrten und Astronomen Galileo Galilei folgte, der aber gut 100 Jahre später lebte.