Dänemark will als erstes Land der Welt eine Steuer für pupsende und rülpsende Rinder und Schweine einführen. Darauf einigte sich das Parlament.

Kuh stößt pro Jahr 70 bis 120 Kilogramm Methan aus

Laut einer internationalen Studie unter der Führung des Rowett Instituts an der Universität Aberdeen in Schottland aus dem Jahr 2019 stößt eine einzelne Kuh pro Jahr 70 bis 120 Kilogramm Methan aus. Das Treibhausgas ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als Kohlendioxid und das zweithäufigste in der Atmosphäre.