Aktualisiert am 13.12.2024 - 10:25 Uhr

Aktualisiert am 13.12.2024 - 10:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi: In ihrem Video ruft sie dazu auf, "von einer freien und schönen Nation zu träumen". (Quelle: Screenshot/Youtube@ParastooAhmadii)

Zum ersten Mal hat Parastoo Ahmadi ein Video mit ihrer Musik hochgeladen. Jetzt will das Regime der iranischen Sängerin und ihrer Band den Prozess machen.

Eine iranische Sängerin hat ein Konzert ohne Kopftuch gegeben und dieses live auf ihren Youtube-Kanal übertragen – nun droht ihr ein Gerichtsverfahren. Parastoo Ahmadi trat am späten Mittwochabend mit ihrer vierköpfigen Band und ohne Publikum auf dem Gelände einer traditionellen Karawanserei auf. Entgegen der Kleiderordnung im Iran trug sie keinen Hidschab, sondern ein schwarzes Kleid mit Trägern, das ihre Schultern und Arme zeigte.

Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 gilt im Iran für Frauen eine strenge Kleiderordnung. Diese verpflichtet sie, ihre Haare in der Öffentlichkeit zu verbergen. Zudem dürfen Frauen in der Öffentlichkeit nicht singen.

Parastoo Ahmadi hat viele Fans im Iran

Ahmadi hat sich mit ihren Liedern, die sie bei Instagram veröffentlicht, eine große Fangemeinde im Iran aufgebaut. Die Videos zeigen Ahmadi beim Singen ohne Kopftuch in geschlossenen Räumen. Das am Mittwoch veröffentlichte halbstündige Video war das erste, das sie beim Singen in der Öffentlichkeit zeigt.