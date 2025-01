"Keine Spielchen": Kickl kündigt "neue Ära" für Österreich an

FPÖ-Chef will Gespräche mit der ÖVP

Aktualisiert am 07.01.2025 - 18:29 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Herbert Kickl: Der FPÖ-Chef soll in Österreich die Regierung bilden. (Quelle: Lisa Leutner/reuters)

Wird Herbert Kickl Bundeskanzler in Österreich? Der FPÖ-Chef gab dazu eine Erklärung ab – und richtete vor möglichen Gesprächen Forderungen an die ÖVP.

Nach dem Platzen der Koalitionsverhandlungen in Österreich hat FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärt, Gespräche mit der konservativen ÖVP suchen zu wollen. Es sei seine Absicht, dem Parteipräsidium Verhandlungen mit der ÖVP vorzuschlagen, so Kickl am Dienstagnachmittag. Zuvor hatte Bundespräsident Alexander van der Bellen Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.