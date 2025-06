Ein Teilnehmer der ungarischen Pride-Parade: Rund 200.000 Menschen demonstrierten in Budapest. (Quelle: Rudolf Karancsi)

Trotz polizeilichem Verbot demonstrieren am Samstag in Budapest Zehntausende für LGBTQ-Rechte. Ungarns Regierung wittert eine Verschwörung.

Am Samstag fand in der ungarischen Hauptstadt Budapest die größte Pride-Parade seit drei Jahrzehnten statt. Mehr als 200.000 Menschen demonstrierten dort laut Angaben der Veranstalter für die Rechte von queeren Menschen. Auch EU-Abgeordnete reisten an – und zeigten Flagge.