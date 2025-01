Pete Hegseth, den Präsident Donald Trump für das Amt des Verteidigungsministers nominiert hat, sieht sich neuen Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt. Seine ehemalige Schwägerin, Danielle Hegseth, reichte am Dienstag eine eidesstattliche Erklärung ein, in der sie behauptet, Hegseth habe seine zweite Ehefrau, Samantha, misshandelt.

In der Erklärung schildert Danielle Hegseth, dass Samantha während ihrer Ehe mit Pete Hegseth aus Angst um ihre Sicherheit einmal im Schrank versteckt gewesen sei. Zudem habe Samantha ein Codewort vereinbart, das sie per Textnachricht senden würde, falls sie sich in Gefahr befände. Dieses Codewort habe sie 2015 oder 2016 tatsächlich gesendet, woraufhin Danielle eine dritte Person um Hilfe bat, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.