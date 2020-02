Sicherheitsbehörden wissen von nichts

Türkei schiebt mutmaßlichen IS-Kämpfer nach Deutschland ab

18.02.2020, 18:20 Uhr | dpa

Aus der Türkei Abgeschobene werden in Empfang genommen: Anders als diesmal wurden die deutschen Behörden bei vergangenen Abschiebe-Aktionen vorher informiert (Archivbild). (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Nach Angaben des türkischen Innenministeriums hat das Land erneut einen angeblichen Terroristen nach Deutschland abgeschoben. Die deutschen Behörden wissen davon jedoch anscheinend nichts.

Die Türkei hat erneut einen angeblichen Terroristen nach Deutschland abgeschoben. Das türkische Innenministerium teilte via Twitter mit, es sei ein deutscher "ausländischer Terroristenkämpfer" in sein Heimatland zurückgeführt worden. Details nannte das Ministerium nicht. Auch über das Geschlecht der abgeschobenen Person gab es keine Auskunft.

Die Türkei hat in den vergangenen Monaten immer wieder mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Deutschland abgeschoben. Den deutschen Sicherheitsbehörden lagen – anders als bei vorherigen Rückführungen – am Dienstag keine Informationen über die Abschiebung eines mutmaßliche IS-Anhängers vor.

Im Dezember war eine mutmaßliche IS-Unterstützerin mit vier Kindern im Vorschulalter aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden. Sie wurde bei ihrer Ankunft festgenommen.