Südkoreas Ex-Präsident Chun Doo Hwan ist tot

23.11.2021, 04:15 Uhr | dpa, aj

Chun Doo Hwan regierte Südkorea im Jahr 1979 mit eiserner Faust. Später wurde er wegen eines Massakers an pro-demokratischen Demonstranten verurteilt. Nun ist der Ex-General im Alter von 90 Jahren gestorben.



Der frühere südkoreanische Staatspräsident Chun Doo Hwan ist Medienberichten zufolge tot. Er sei in seinem Haus im Westen von Seoul im Alter von 90 Jahren gestorben, berichteten südkoreanische Rundfunksender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap übereinstimmend am Dienstag. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sein ehemaliger Presseberater habe den Tod bestätigt. Chun habe an chronischen Krankheiten gelitten.

Der ehemalige General hatte von 1980 bis 1988 ein autoritäres Militärregime angeführt. Chun sowie sein Nachfolger Roh Tae Woo wurden im August 1996 wegen eines Militärputsches 1979, der blutigen Niederschlagung von pro-demokratischen Demonstrationen zu einer Todesstrafe verurteilt. Auch wegen Korruption mussten sie sich vor Gericht verantworten. Das grausame Vorgehen gegen die Demokratiebewegung ist heute als Gwangju-Massaker bekannt. Ein Jahr später wurde das Urteil gegen Chun in einem Berufungsverfahren zu einer lebenslangen Haftstrafe gemildert.