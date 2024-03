Der russische Geheimdienst FSB bestätigte am Abend mindestens 60 Tote. Laut Gesundheitsministerium habe es 145 Verletzte gegeben, berichtet die Tass. 60 Erwachsene und ein Kind befinden sich in einem ernsten Zustand, so Ria Novosti. 4.000 sollen insgesamt in der Halle gewesen sein. Russlands zentrales Ermittlungskomitee hat nun ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen Terrorakts aufgenommen. Am Abend bekannte sich die Dschihadistenmiliz IS zum Anschlag in einem Telegram-Kanal, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London hält das Bekennerschreiben für echt, wie er auf X schrieb.