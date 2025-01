Schwer bewaffnete Angreifer haben am Mittwoch den Präsidentenpalast im Tschad attackiert. Die Gruppe sei schnell von der Präsidentengarde überwältigt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. "Die Situation ist vollständig unter Kontrolle", sagte der tschadische Außenminister und Regierungssprecher Abderaman Koulamallah in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Der "Destabilisierungsversuch" sei abgewehrt worden. Nach Regierungsangaben wurden 19 Menschen getötet, unter ihnen 18 Angreifer.

Boko Haram soll hinter Attacke stecken

Chinas Außenminister war kurz zuvor vor Ort

Die Republik Tschad ist ein Binnenstaat in Zentralafrik und grenzt im Norden an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Niger, Nigeria und Kamerun an. Boko Haram ist eine Terrororganisation im Norden Nigerias, die auch Tschad, Niger und Kamerun aktiv ist. Die Gruppe setzt sich für die Einführung der Scharia und das Verbot westlicher Bildung ein.