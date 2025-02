Videotranskript lesen

Was hat es mit diesen Bildern auf sich?

Auf der Plattform X kursieren Aufnahmen mit skurrilen Szenen, die auf den Bildschirmen des US-Wohnungsbauministeriums zu sehen waren.

Es handelt sich um ein Fake-Video, in dem US-Präsident Donald Trump seinem Berater Elon Musk die Füße küsst.

Auf den Bildern, die offensichtlich mithilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden sind, war zudem der Schriftzug “Lang lebe der König” zu lesen.

Die Videos konnten erst gestoppt werden, als das Personal alle Fernseher vom Stromnetz trennte.

Das Ministerium kündigte an, den Vorfall zu untersuchen. Die Verantwortlichen sollen umgehend entlassen werden, teilte die Sprecherin Kasey Lovett mit.

Es wird vermutet, dass die Aktion eine Kritik an Musks Sparplänen sein könnte.

Der Tech-Milliardär hatte in den vergangenen Wochen Tausende Behördenmitarbeiter entlassen.

Zudem kündigte er auf X an, dass alle Bundesangestellten in Kürze darlegen müssten, was sie in einer Woche erledigt hätten. Dies nicht zu tun, werde als Kündigung gewertet.