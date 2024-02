Führende Politikwissenschaftler in den USA fällen ein vernichtendes Urteil über Trumps Präsidentschaft. Deutlich besser kommt sein Konkurrent Joe Biden weg.

Donald Trump rühmte sich einst damit, ein US-Senator habe ihm bescheinigt, der "größte Präsident in der Geschichte unseres Landes" zu sein. Doch laut einer Umfrage der US-amerikanischen Vereinigung für Politikwissenschaft (APSA) ist genau das Gegenteil der Fall – zumindest wenn man dem Urteil der 154 Politologen glaubt, die an der Umfrage teilgenommen haben.

Abraham Lincoln auf Platz Eins

In einer Kategorie belegte Trump jedoch den Spitzenplatz: bei der Frage nach den am stärksten polarisierenden Präsidenten aller Zeiten. Barack Obama wurde in dieser Rubrik Dritter, hinter Andrew Jackson, dem siebten US-Präsidenten, der für seine Feldzüge gegen die indigene Bevölkerung Nordamerikas bekannt ist.