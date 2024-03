Der amerikanische Weltstar Taylor Swift hat sein Schweigen im Wahlkampf gebrochen. In einem Beitrag auf Instagram startet die Sängerin einen Aufruf, der einer Partei helfen könnte.

Seit Monaten kursieren Gerüchte, ob US-Popstar Taylor Swift sich auch bei dieser Präsidentschaftswahl klar gegen Donald Trump aussprechen wird. Zuletzt hatte sie sich im Wahlkampf 2020 öffentlich gegen ihn ausgesprochen. "Wir werden dich abwählen im November", schrieb Swift damals auf Twitter und sollte damit am Ende sogar recht behalten.

Seither hat sie sich mit einer klaren Positionierung zurückgehalten. Am "Super Tuesday" aber, dem wichtigsten Wahltag bei den Vorwahlen , setzte sie jetzt eine klare Botschaft ab. Die wirkt auf den ersten Blick weitgehend neutral. Auf den zweiten Blick aber unterstreicht sie ihre parteipolitische Präferenz.

Mit einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil richtete sich der Weltstar angesichts der Vorwahlen in 16 amerikanischen Bundesstaaten an viele Millionen Follower. "Ich möchte euch daran erinnern, dass ihr die Leute wählen solltet, die euch am besten vertreten. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr heute wählen gehen." Versehen hat sie ihre Botschaft dabei mit einem Link zu der Nichtregierungsorganisation vote.org.