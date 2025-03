US-Vizepräsident J. D. Vance: In den veröffentlichten Chats äußert er sich abfällig gegenüber Europa. (Quelle: IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP)

J. D. Vance hat seine Kritik an Europa erneut verschärft. Der US-Vizepräsident zeigt seit Jahren eine klare Abneigung gegenüber dem transatlantischen Bündnis. Schon als Senator für Ohio kritisierte er die Ausgabenpolitik der Nato, verspottete europäische Technokraten und bezeichnete die amerikanische Ukraine-Hilfe als "nicht nachhaltigen Luxus". Als Kandidat für den Senat hatte Vance erklärt, es sei ihm "ziemlich egal, was in der Ukraine passiert".