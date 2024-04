"Trump Media" ging in der vergangenen Woche an die Börse. Nach anfänglicher Euphorie ist der Wert der Aktie und damit auch der des Unternehmens an sich inzwischen zwar beträchtlich gesunken – Trumps Anteil an dem Mutterkonzern von Trumps Social Media-Seite "Truth Social" ist dennoch vermutlich Milliarden Dollar wert.