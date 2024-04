Aktualisiert am 27.04.2024 - 04:54 Uhr

Kristi Noem will Entscheidungswillen darstellen. Die als mögliche Trump-Vize gehandelte Republikanerin beschrieb jetzt, warum sie ihren Hund erschoss.

Die republikanische Gouverneurin des US-Bundesstaats South Dakota, Kristi Noem, erregt mit Beschreibung Aufsehen, wie sie ihre Hündin namens Cricket erschossen hat. Der britische "Guardian" berichtete über den entsprechenden Auszug aus einem noch unveröffentlichten Buch der als mögliche Trump-Vize gehandelten Politikerin. Darin erläutert Noem, sie habe die etwa 14 Monate alte Hündin Cricket eigentlich für die Fasanenjagd trainieren wollen. Das Tier sei aber zu ungestüm gewesen und habe das Wild verscheucht. Danach habe sie "wie eine ausgebildete Auftragsmörderin" Hühner auf dem Grundstück einer Familie in der Nachbarschaft gerissen und nach Noem geschnappt. Daraufhin habe sie das Tier in einer Kiesgrube erschossen.

Mit der Anekdote in dem Buch, das kommenden Monat in den USA erscheint, will Noem dem Bericht zufolge ihre Fähigkeit unterstreichen, als Politikerin "schwierige, unordentliche und hässliche" Dinge zu tun, wenn es sein müsse. Ähnlich sei sie direkt danach mit einer "bösen und gemeinen" Ziege verfahren, die ihren Kindern immer hinterhergejagt sei.