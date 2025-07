Trump fordert Reporter auf, über seine Erfolge zu berichten

"Die systematische Überprüfung ergab keine belastende 'Kundenliste'. Es wurden auch keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden, dass Epstein prominente Personen im Rahmen seiner Handlungen erpresst hat", heißt es in dem neuen Memo. "Wir haben keine Beweise gefunden, die eine Untersuchung gegen nicht angeklagte Dritte rechtfertigen würden."

Die Rechtsaußen-Influencerin Laura Loomer, der ein großer Einfluss auf Trump nachgesagt wird, forderte daraufhin die Entlassung von Justizministerin Bondi. Der Präsident solle sie "feuern, weil sie seine Basis belogen hat und eine Belastung für die Regierung ist", forderte Loomer im Onlinedienst X.

Trump selbst zeigte sich überrascht über die Aufregung. "Redet ihr immer noch über Jeffrey Epstein?", fragte er einen Reporter, die ihn bei einer öffentlichen Kabinettsitzung am Dienstag zu dem Fall befragte. "Reden die Leute immer noch über diesen Typen, diesen Widerling? Das ist unglaublich", empörte sich Trump. Mit der Flutkatastrophe in Texas habe das Land wahrlich andere Probleme. Die Medien sollten lieber über seine – also Trumps – Erfolge reden, etwa in der Zollpolitik, beschied er die Journalisten.

Trump: Habe mit Epstein "immer viel Spaß"

Trump-Kritiker meinen, der Präsident werde nun von jener Kampagne heimgesucht, die er einst selbst ins Werk gesetzt hatte. Der frühere Kommentator des US-Fernsehsenders CNN, Chris Cillizza, sagt, Trump habe selbst immer wieder von einem "tiefen Staat" gemunkelt. Nun dürfe er sich nicht wundern, wenn seine Anhänger Antworten forderten.

Auch frühere Trump-Aussagen zu Epstein sind schlecht gealtert. Der Immobilienmogul hatte Epstein 2002 als "formidablen Burschen" bezeichnet, an dessen Seite es "immer viel Spaß mache". Trump fügte hinzu, dass Epstein "schöne Frauen genauso mag wie ich, und viele von ihnen sind auf der jüngeren Seite". Zu dieser Zeit war Epstein noch Trumps Nachbar in Palm Beach in Florida.

In später freigegebenen Dokumenten zur Epstein-Affäre tauchte auch Trumps Name auf, ein Fehlverhalten wurde dem amtierenden Präsidenten allerdings nicht vorgeworfen. Der US-Präsident bestreitet, in engerem Kontakt zu Epstein gestanden zu haben.