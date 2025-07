Wolodymyr Selenskyj beim Nato-Gipfel in Den Haag: Trug der ukrainische Präsident an dem Abend einen Anzug, oder nicht? (Quelle: Bruno Press/ABACA)

Selenskyjs Auftreten sorgte bereits für Empörung

Seit der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 verzichtet Präsident Selenskyj aus Solidarität mit den Frontsoldaten weitgehend auf zivile Kleidung und zeigt sich in der Öffentlichkeit fast ausschließlich in militärischem Look. Dieses Verhalten hat wiederholt zu politischen und medialen Debatten geführt.

Nach diesen öffentlichen Diskussionen nahm sich auch das US-amerikanische Wettportal Polymarket des Themas an. Anders als klassische Wettanbieter versteht sich Polymarket als sogenannter "Prediction Market": Die Plattform bildet den kollektiven Wissensstand ihrer Nutzer ab, indem diese auf Ja- oder Nein-Antworten zu konkreten Fragen wetten – etwa, ob ein Politiker eine Wahl gewinnt oder, wie in diesem Fall, ob Selenskyj vor Juli öffentlich einen Anzug tragen würde.

Selenskyj im Anzug gesichtet?

Am 25. Juni wurde Selenskyj tatsächlich bei der Ankunft zu einem Abendessen im Rahmen des Nato-Gipfels in Den Haag fotografiert: Er trug ein schwarzes Jackett, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Augenscheinlich handelte es sich trotz einzelner militärischer Details an seinem Outfit um eine Art Anzug. Selbst der offizielle Instagram-Kanal des ukrainischen Präsidenten kommentierte den Auftritt und postete ein Foto mit dem Hinweis, dass es sich um den ersten öffentlichen Auftritt Selenskyjs in einem Anzug seit Kriegsbeginn handle.