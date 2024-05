Robert F. Kennedy (RFK) Jr., der als unabhängiger Präsidentschaftskandidat gegen Donald Trump und Joe Biden antritt, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesundheitlichen Probleme – unter anderem einen vermeintlichen Wurmbefall in seinem Kopf, wie die "New York Times" berichtet.

Experte: Wurm frisst Hirn nicht

Einer der Ärzte habe ihm erklärt, dass möglicherweise, so Kennedy in den Akten, "ein Wurm in mein Hirn eingedrungen ist, einen Teil davon gefressen hat und dann gestorben ist". In den Scheidungspapieren hätten Kennedy angegeben, dass er deshalb in dieser Zeit gesundheitlich eingeschränkt war und weniger Geld verdienen konnte.