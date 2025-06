Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump setzt in der Außenpolitik auf Furcht und Schrecken, ohne Hemmungen will der US-Präsident seine Ziele durchsetzen. Historiker Bernd Greiner analysiert die Lage.

Die USA stehen für Donald Trump an erster – und einziger – Stelle. Brachial setzt der US-Präsident selbst Verbündete unter Druck und demütigt bisweilen Staatsgäste im Oval Office. Wie gefährlich könnte diese Art der Außenpolitik für die Welt werden? Ziemlich gefährlich, warnt Bernd Greiner, Historiker und Experte für die Geschichte der USA.

Im Gespräch erklärt Greiner, wie Trump vorgeht und warum seine Außenpolitik keinesfalls ein Ausrutscher in der amerikanischen Geschichte ist.

t-online: Herr Greiner, Besuche im Oval Office bei Donald Trump sind mittlerweile gefürchtet, immerhin blieben Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich Blessuren erspart. Wie betreibt Donald Trump Außenpolitik?

Bernd Greiner: Donald Trump hat es selbst einmal auf eine griffige Formel gebracht. "I run the world": Trump glaubt tatsächlich, nicht nur die USA, sondern die ganze Welt zu regieren – und zwar, wie er selbst sagt, mit dem Mittel der Angst und der Einschüchterung. Er hält sich für das Maß aller Dinge. Tatsächlich denkt und handelt Trump aber wie ein Mafioso. In der Außenpolitik – und nicht nur dort – hat er Unberechenbarkeit und Verrohung zum Geschäftsmodell erkoren. Trump will andere an die Wand drücken und erpressen. Er ist ein "Bully", ein Rowdy, ein Rüpel.

Trump wendet die militärische Taktik von "Shock and Awe" – "Furcht und Schrecken" – also in der Diplomatie an?

So ist es. Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit bilden den Goldstandard der internationalen Diplomatie, das hat Trump nun gründlich zertrümmert. Er hält sich an keine Spielregeln, selbst an die nicht, die er selbst definiert hat. Was Trump am Montag verkündet hat, kann ja am Dienstag bereits Makulatur sein. Er führt ein Dauerdrama auf, Sadismus inbegriffen. Erinnern wir uns doch an die Behandlung Wolodymyr Selenskyjs im letzten Februar, gefolgt vom Umgang mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Mai.

Zur Person Bernd Greiner, Jahrgang 1952, ist habilitierter Historiker, Politologe und Amerikanist. Bis 2014 leitete Greiner den Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" am Hamburger Institut für Sozialforschung, 2015 war der Historiker Gründungsdirektor des "Berlin Center for Cold War Studies". Greiner lehrte an der Universität Hamburg und ist Autor zahlreicher Bücher, darunter eine Biografie Henry Kissingers, "Wächter des Imperiums" (2020), und eine Bilanz amerikanischer Außenpolitik: "Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben" (2021). Am 18. September 2025 erscheint mit "Weißglut. Die inneren Kriege der USA – Eine Geschichte seit 1900" Greiners neues Buch im Verlag C.H. Beck.

Gleichwohl müssen die Europäer und der Rest der Welt irgendwie ein Auskommen mit Trump finden. Haben Sie eine Empfehlung?

Wer glaubt, dass sich jemand wie Trump besänftigen und einbinden ließe, macht sich zum Narren. Momentan können die USA ihre Überlegenheit noch auf vielen Feldern ausspielen. Und trotzdem ist ihre Position längst nicht mehr unangefochten. Nötig ist eine Art Unabhängigkeitserklärung der Europäer gegenüber den Vereinigten Staaten. Nehmen wir den digitalen Raum: Dort herrscht eine Abhängigkeit Europas von den USA, die der früheren Abhängigkeit von russischer Energie in nichts nachsteht. Und was das Militärische betrifft, wäre Europa gut beraten, nicht alles wiederzukäuen, was aus Washington aufgetischt wird – also sein Heil in einer endlosen Hochrüstung zu suchen.

Sie beschreiben einen Kraftakt, der reichlich Zeit und europäische Solidarität erfordert.

Vor uns liegt ein steiniger Weg, da dürfen wir nicht blauäugig sein. Aber auf die eigene Stärke zu setzen und eine verstärkte europäische Kooperation und Integration zu realisieren, ist der einzig sinnvolle Weg. Also weg von der Logik des Nullsummenspiels und der Vorstellung, dass man selbst nur gewinnen kann, was man anderen wegnimmt. Diese von Trump favorisierte Idee ist naiv und obendrein gefährlich.

Was heißt das konkret?

Es bedeutet in erster Linie, dass Probleme wie Klimakollaps, Pandemien oder Migration eine arbeitsteilige Herangehensweise verlangen. Entweder man findet gemeinsame Lösungen oder man scheitert zusammen.