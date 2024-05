Ex-Präsident plaudert aus dem Nähkästchen Melania Trump kritisiert Biden-Parodien ihres Ehegatten Von t-online , aj 13.05.2024 - 05:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Melania Trump: Was sie wohl über die Skandale ihres Mannes denkt? (Quelle: Olivier Douliery-Pool/Getty Images) Kopiert News folgen

Melania Trump, die eher selten im Rampenlicht steht, soll zu den schärfsten Kritikern ihres Gatten gehören. Donald Trump verrät überraschende Details.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Jersey am vergangenen Wochenende hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine überraschende Anekdote aus dem Nähkästchen geplaudert: Seine schärfste Kritikerin scheint keine Geringere als seine eigene Ehefrau zu sein. Vor versammeltem Publikum gab er Einblicke in das private Feedback von Melania Trump.

Melania Trump hatte sich demnach kritisch zu seinen Imitationen geäußert, mit denen er bei Auftritten den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden verhöhnt. Donald Trump stellt seinen Konkurrenten regelmäßig als gebrechlichen Greis dar, der den Weg von der Wahlkampfbühne nicht mehr findet. Die Nachahmungen erinnerten Melania Trump jedoch nicht an Biden, sondern vielmehr an ihren eigenen Ehegatten, soll die frühere First Lady ihm zu verstehen gegeben haben. Trump wolle die Imitationen daher ab sofort "ändern".

"Ich habe meine Frau angerufen, die großartige First Lady", so Trump zum Publikum, wie die britische "Daily Mail" berichtete. "Ich fragte: Wie großartig war diese Rede? Sie antwortete: 'Du warst ok'. Ich fragte: 'Was ist das Problem?', und sie antwortete: 'Nun, du konntest deinen Weg von der Bühne nicht finden!'", zitierte der Ex-Präsident seine Frau vor der Menge.

Trump: "Ich muss also vorsichtig sein!"

Er beschuldigte dann die "Fake News" zu berichten, dass nicht Biden sondern er selbst nicht von der Bühne herunterkomme. Deshalb wolle er jetzt eine "veränderte Version" seiner Nachahmung performen. "Ich muss also vorsichtig sein!", so Trump.

Auch bei seinem jüngsten Auftritt in New Jersey war Melania Trump dabei: Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigten sie stilvoll in einem schwarzen Hosenanzug gekleidet und mit einem breiten Lächeln. Ihre Anwesenheit schien den Ex-Präsidenten sichtlich zu erfreuen.