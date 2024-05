Barron Trump, der jüngste Sohn des ehemaligen US-Präsidenten, feiert heute seinen Schulabschluss. Die Frage nach seinen politischen Ambitionen wird drängender.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Zu gerne hätte Donald Trump wohl wieder einen Grund gehabt, sich über den Richter seines Strafprozesses zu beschweren. Schon am 15. April beklagte er sich darüber, dass Juan Merchan ihm wohl verbieten würde, zur Schulabschlussfeier seines jüngsten Sohnes, Barron Trump, zu gehen. Auf seinem eigenen sozialen Netzwerk "Truth Social" schrieb er:

"Wer wird meinem wunderbaren Sohn Barron, der ein TOLLER Schüler an einer fantastischen Schule ist, erklären, dass sein Vater wahrscheinlich nicht an seiner Abschlussfeier, über die wir schon seit Jahren sprechen, teilnehmen darf", so Trumps rhetorische Frage. Der "schwer befangene und korrupte Richter" Juan Merchan würde ihn nämlich zur Anwesenheit vor Gericht zwingen.

Trumps zweiter Sohn Eric verbreitet diese Behauptung weiter mit einem Statement auf dem Nachrichtendienst X. "Richter Merchan ist wirklich herzlos, wenn er einem Vater nicht erlaubt, an der Abschlussfeier seines Sohnes teilzunehmen", schrieb Eric Trump. Und Trumps Propaganda-Waffe in den sozialen Netzwerken, Laura Loomer, legte selbst heute nochmal nach. "Ich bin froh, dass sich der widerliche, kommunistische Richter Merchan so schämte, dass er Donald Trump nun erlaubt, an der Abschlussfeier seiner Söhne teilzunehmen. Was für ein böser Mann."

Es war schon damals nicht richtig, dass Juan Merchan Trumps Teilnahme an Barrons Abschlussfeier verbieten wollte. Merchan sprach lediglich davon, dass er die Entscheidung noch nicht gefällt habe. Trump muss in der Regel montags, dienstags, donnerstags und freitags vor Gericht erscheinen. Nur mittwochs finden keine Verhandlungen statt.

Trump nimmt an Zeremonie für Barron Trump teil

Und heute ist es tatsächlich so weit: Der Richter hat die Prozesspause für diesen Freitag längst bewilligt und Trump kann an den Feierlichkeiten an der Oxbridge Academy, einer Privatschule in West Palm Beach, im Bundesstaat Florida teilnehmen. Barron Trump ist einer von 116 Absolventen der Eliteschule, die auf einen College-Besuch vorbereiten soll. Die Schule gab in dieser Woche eine Erklärung ab, wonach an der Zeremonie in diesem Jahr nur "privat und nur auf Einladung" teilgenommen werden könne, weil "das Interesse an der diesjährigen Veranstaltung gestiegen sei".

Mit dem Schulabschluss des 18-Jährigen kommt nun auch immer häufiger die Frage nach den politischen Ambitionen des jüngsten Trump-Sohns auf.

Bislang engagierte sich jedes von Trumps Kindern nicht nur im Unternehmen, sondern auch für die "Make America Great Again"-Bewegung ihres Vaters. Tochter Ivanka machte Trump während seiner ersten Amtszeit sogar zu seiner Chefberaterin im Weißen Haus. Im diesjährigen Wahlkampf spielen seine Söhne Donald Jr. und Eric eine wichtige Rolle als sogenannte "surrogates", also als seine Stellvertreter bei Wahlkampfauftritten überall im Land, die die Massen begeistern und Spenden eintreiben sollen. Sogar Trumps Schwiegertochter Lara Trump ist politisch voll eingebunden. Trump machte sie zur Parteivorsitzenden der Republikanischen Partei.

