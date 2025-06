Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Ukraine-Krieg tobt weiterhin, zugleich spitzt sich die Lage um den Iran zu. Welches Kalkül verfolgt Donald Trump? Politologe Stephan Bierling erklärt, welche Optionen der US-Präsident hat.

Um den Ukraine-Krieg sollte es am zweiten Tag des G7-Gipfels in Kanada gehen – und Donald Trump zu mehr Druck auf Russland bewegt werden. Eigentlich. Doch der US-Präsident ist vorzeitig abgereist.

Hat das mit den israelischen Schlägen gegen das Regime in Teheran zu tun? Und was wird nun aus der angegriffenen Ukraine, die dringend weitere Hilfe aus dem Westen braucht? Stephan Bierling, Politologe und USA-Experte, analysiert Trumps Verhalten und mögliche Ziele der USA in Bezug auf den Iran und die Ukraine.

t-online: Professor Bierling, das iranische Regime steht durch die israelischen Angriffe unter schwerem Druck. Könnten die USA unter Donald Trump diese Schwäche womöglich ausnutzen?

Stephan Bierling: Wir haben tatsächlich keine Ahnung, was Trump vorhat. Seine vorzeitige Abreise vom G7-Gipfel kann mit der Lage im Iran zu tun haben, muss es aber nicht. Vielleicht wollte er einfach die Alliierten brüskieren, eventuell wollte er auch Wolodymyr Selenskyj nicht erneut treffen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, darunter auch diejenige, dass er nun tatsächlich eine Gelegenheit in Sachen Iran sieht.

Welche?

Es gibt Signale aus Teheran, dass das Regime in diesem Krieg mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand kämpft. Trump wiederum will als großer Friedensstifter in die Geschichtsbücher eingehen, das ist eine fixe Idee von ihm. Ihm schwebt der Friedensnobelpreis vor.

Trump will es seinem also Vorgänger Theodore Roosevelt gleichtun, der 1906 den Friedensnobelpreis für die Vermittlung im Russisch-Japanischen Krieg erhalten hatte?

Trump denkt in diesen Kategorien. Er ist allerdings kein Politiker von der Statur eines Theodore Roosevelt, dafür braucht es mehr Vorbereitung, mehr Detailkenntnis, mehr harte Arbeit und nicht nur diese "Ankündigungen", wie sie Trump bislang liefert.

Zur Person Stephan Bierling, geboren 1962, lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Der Politologe war Gastprofessor in den USA, in Israel, Australien und Südafrika. 2013 wurde Bierling von der Zeitschrift "Unicum" zum "Professor des Jahres" gewählt. Regelmäßig analysiert Bierling für große Medienhäuser politische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Nach seinem Spiegel-Bestseller "America First. Donald Trump im Weißen Haus. Eine Bilanz" (2020) brachte Bierling im Dezember 2024 sein Buch "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" in einer um Donald Trumps Wahlsieg erweiterten Neuauflage heraus.

Die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu will hingegen den Sturz des Mullah-Regimes erreichen. Und hofft anscheinend auf die militärische Unterstützung der USA. Ist dieser Fall realistisch?

Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Trump hat dem größten Flügel seiner breiten "Make America Great Again"-Koalition immer versichert, dass er Amerika nicht in neue Kriege involvieren, sondern sie im Gegensatz zu den "Bidens" und "Obamas" aus Kriegen herausführen wolle. Das ist nun Trumps gefärbte Sichtweise, aus Afghanistan hat er die US-Truppen ja bekanntlich nicht heimgeholt, das hat Joe Biden getan. Aber wenn er nun militärisch gegen den Iran vorgehen sollte, dann wird Trump das um die Ohren fliegen.

Also kann die vorzeitige Abreise vom G7-Gipfel alles oder nichts bedeuten?

So ist es. Trump liebt das Drama, das prägt seinen gesamten Regierungsstil, schon vor seiner Zeit im Weißen Haus hat er so agiert. Das war so, als er sich als Immobilienhai in New York betätigte, das war auch so in seiner Zeit als Star seiner TV-Show "The Apprentice". Jede gute Serie braucht eine Art Cliffhanger, damit die Leute beim nächsten Mal wieder einschalten. In Kanada beim G7-Gipfel hat es doch auch funktioniert: Die ganze Welt – auch wir beide – rätseln, was ihn wohl umgetrieben hat. Trump spielt auf der Öffentlichkeit und den Medien wie auf einer Fidel.

Was wird Trump im Hinblick auf den Iran nun aber wohl tun?