Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vom amtierenden Präsidenten Joe Biden die Abgabe eines Drogentests gefordert, bevor sich beide Ende Juni erstmals im Wahlkampf in einer TV-Debatte duellieren. "Ich will nicht, dass er dort ankommt wie bei der Rede zur Lage der Nation, er war high wie ein Drache", sagte Trump bei einer Veranstaltung der Republikanischen Partei in St. Paul im Bundesstaat Minnesota.

Vor der US-Präsidentschaftswahl im November wollen Präsident Joe Biden und sein Rivale Donald Trump in zwei Fernsehdebatten gegeneinander antreten. Biden forderte Trump am Mittwoch zu zwei TV-Duellen heraus, dieser nahm die Herausforderung umgehend an. Der US-Sender CNN erklärte, die erste Debatte werde am 27. Juni in der Stadt Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stattfinden. Zudem einigten sich die beiden Konkurrenten auf einen zweiten Termin am 10. September.