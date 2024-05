Videotranskript lesen





Das ist für den früheren US-Präsidenten eher ungewohnt:

Bei seinem Auftritt auf dem Parteitag der Libertären Partei in Washington buhten ihn viele Zuhörerinnen und Zuhörer wiederholt aus.





Auch riefen ihm vereinzelte Personen Beleidigungen zu oder kritisierten ihn beispielsweise für seine Staatsschulden.



Trump hielt hier die Abschlussrede, um vielleicht den einen oder anderen Anhänger auf seine Seite zu ziehen und im Wahlkampf dessen Stimme zu gewinnen.

Auch Unterstützer fanden sich im Publikum, die ihn mit “Make America Great again”-Rufen unterstützten.

Donald Trump schoss bei seiner Rede wie gewohnt mehrfach gegen seinen Kontrahenten und aktuellen US-Präsidenten Joe Biden:

Ich bin hier, um mit Ihnen über den Aufstieg des Linksfaschismus im Land zu sprechen und über die Notwendigkeit, den korrupten und inkompetenten Tyrannen im Weißen Haus zu besiegen. Der krumme Joe Biden, der schlechteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Er ist der mit Abstand schlechteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Die Libertären treten für eine möglichst geringe Einmischung des Staates, individuelle Freiheiten und die Selbstregulierung des Marktes ein. Trump gegenüber haben sie sich schon oft skeptisch gezeigt.