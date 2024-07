Die "New York Times" schreibt, Biden habe mit einem "wichtigen Verbündeten" darüber gesprochen. Dem Verbündeten zufolge habe der 81-Jährige gesagt, dass er wisse, seine Kandidatur womöglich nicht mehr retten zu können, wenn er die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen nicht von seiner Eignung als Präsidentschaftskandidat überzeugen könne.

Wichtiges Interview am Freitag

Ein erster Ausschnitt soll laut dem Sender in der Nacht zu Samstag um 0.30 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt werden, in der Sendung "World News Tonight with David Muir". Das ganze Interview wird indes anderthalb Stunden später gezeigt – zur Primetime um 20.00 Uhr abends nach US-Ostküstenzeit. In Deutschland ist es dann bereits 2 Uhr nachts. Zuvor hatte es geheißen, das vollständige Interview wird erst am Sonntag gezeigt.