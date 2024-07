Das Weiße Haus dementierte den Bericht umgehend. "Die Behauptung ist absolut falsch", schreibt Andrew Bates, Sprecher des Weißen Hauses, am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X. Laut Bates hat die Zeitung dem Präsidenten nur sehr wenig Zeit gegeben, um auf die Recherchen zu reagieren. "Hätte die New York Times uns mehr als 7 Minuten für einen Kommentar zur Verfügung gestellt, hätten wir das gesagt."

Seit der ersten Fernsehdebatte zwischen Biden und Ex-Präsident Donald Trump steht der amtierende US-Präsident massiv in der Kritik. In der Öffentlichkeit wird bezweifelt, ob Biden aufgrund seines Alters für das Amt geeignet ist. Die "New York Times" hatte bereits am Wochenende in einem Leitartikel Biden zum Rückzug im Wahlkampf aufgefordert.