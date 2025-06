Irans Religionsführer Chamenei: Der 86-Jährige hält sich an einem unbekannten Ort auf. (Archivbild) (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Die USA warnte er eindringlich vor einem militärischen Eingreifen in den Konflikt. Das werde "irreparablen Schaden" hervorrufen, so das iranische Staatsoberhaupt.

Spekulationen über Chameneis Zukunft

Gezeigt wurde Chamenei zunächst nicht. Auch seine Stimme war nicht zu hören. Das hatte Beobachtern zufolge zunächst Spekulationen über eine mögliche bevorstehende Ablösung des Ayatollahs an der Spitze des Landes befeuert. Später wurde eine Videoaufzeichnung der Ansprache veröffentlicht, die Chamenei an einem ungenannten Ort zeigte.

Am Dienstag hatte sich US-Präsident Donald Trump mit einer unverhohlenen Drohung an Chamenei gewandt, dem die iranische Verfassung als Staatsoberhaupt in allen strategischen Belangen das letzte Wort gewährt. "Wir wissen genau, wo sich der sogenannte 'Oberste Führer' versteckt hält", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. "Er ist ein leichtes Ziel." Vorerst sei Chamenei dort aber sicher. "Wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest nicht im Moment."