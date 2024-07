Die Gerüchteküche in Washington brodelt: Kaum hatte die "New York Times" von einem möglichen Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur gesprochen, kam aus dem Weißen Haus ein Dementi. Er werde weitermachen, so seine Sprecherin Karine Jean-Pierre. Doch die Spekulationen um mögliche Alternativen für Biden halten an. Geht es nach Umfragen, könnte wohl nur eine Frau die Demokraten aus ihrem derzeitigen Tief ziehen: Michelle Obama.