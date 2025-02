Sie habe Höcke inzwischen kennengelernt und er sei "bodenständig" und "extrem breit gebildet". "Und er ist in Thüringen unglaublich beliebt, weil er eben so ist. Er ist eigentlich ein sehr freiheitsdenkender Mensch", so Weidel weiter.

Weidel zweifelt an Unabhängigkeit von Gerichten

Davon hält Weidel allerdings wenig. "Also Entschuldigung, das, was Gerichte irgendwie von sich geben, dem kann ich überhaupt gar nichts mehr beimessen", sagt sie im "Bild"-Interview. Auch die Staatsanwaltschaften seien in Deutschland nicht unabhängig, behauptet sie anschließend.

Weidel erklärt im Gespräch zudem, dass sie sich selbst wenig in Deutschland und an ihrem gemeldeten Wohnsitz in Überlingen aufhält. Schuld daran sei, dass sie sich in Deutschland nicht frei bewegen könne. Ein Wahlkreisbüro habe sie in der Stadt zudem nicht, weil niemand an die AfD vermieten wolle – "aus Angst vor Anschlägen", so Weidel. Ihre Frau und die zwei Kinder leben unterdessen in der Schweiz.