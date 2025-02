Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Sonntag findet die nächste TV-Wahldebatte statt, dieses Mal mit allen vier Kandidaten. Wie die vielen Formate bei Wählerinnen und Wählern ankommen und welchen Einfluss sie auf die Wahl haben, erklärt ein Experte.

Gefühlt gab es noch nie so viele Wahldebatten wie in diesem Wahlkampf: Allein in der kommenden Woche werden nach Sonntag die Kanzlerkandidaten oder führende Vertreter der Parteien noch drei weitere Male aufeinandertreffen. Erzeugt das bei den Zuschauern einen Überdruss? Und welche Wirkung haben Wahldebatten überhaupt auf die Wählerinnen und Wähler? Der Politikwissenschaftler Jürgen Maier forscht seit zwei Jahrzehnten zu diesen Fragen – und weiß, worauf Politiker in den Debatten achten sollten.

t-online: Herr Maier, in diesem Jahr gibt es acht Wahldebatten in verschiedenen Formaten und Sendern. Täuscht der Eindruck oder gab es tatsächlich noch nie so viele Debatten wie dieses Mal?

Professor Jürgen Maier: Der Eindruck täuscht ein wenig. 2021 hatten wir auch schon sechs Sendungen, in denen die Kanzlerkandidaten aufeinandertrafen. Allerdings blieben die ersten drei etwas unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil sie noch sehr früh im Wahlkampf stattfanden und keine große Resonanz in den Medien hatten. Längerfristig gesehen haben Sie aber recht, denn die ersten TV-Debatten fanden 2002 statt und damals startete man mit zwei Debatten. Danach hatten wir immer nur ein TV-Duell, was an den Kanzlerkandidaten und insbesondere an Frau Merkel gelegen haben dürfte. Sie wollte offenbar keine weiteren Veranstaltungen.

(Quelle: privat/Jürgen Maier) Zur Person Jürgen Maier ist Professor für Politische Kommunikation an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Er forscht seit mehr als 20 Jahren zu Wahldebatten, darüber hinaus zur politischen Kommunikation, zu Wahlen und politischen Einstellungen.

Erzeugen so viele Angebote keinen Überdruss?

Die Gefahr besteht natürlich. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es gut ist, wenn es so viele Angebote gibt.

Warum?

Wir wissen, dass sehr viele Menschen die Sendungen einschalten, um sich ein vergleichendes Bild von den Kandidaten und ihren politischen Positionen zu machen, aber auch von der Persönlichkeit. 2021 zum Beispiel haben die drei TV-Debatten in der heißen Wahlkampfphase zwischen vier und elf Millionen Zuschauer erreicht. Und am vergangenen Sonntag haben 12,5 Millionen Menschen das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz gesehen. Es gibt keine andere Politiksendung mit ähnlichen Einschaltquoten. Aber natürlich kann es sein, dass einige sagen: Jetzt habe ich zwei Sendungen gesehen, ich brauche keine weitere mehr. Ein Problem sehe ich aber eher woanders.

Worin?

Darin, dass in fast jeder Sendung die gleiche Palette an Themen besprochen wird. Besser wäre es, wenn es die Sender schafften, sich abzusprechen: Also in der einen Sendung sollte der Fokus mehr auf Wirtschafts- und Sozialpolitik liegen, in der anderen auf Außen- und Sicherheitspolitik und in der dritten auf Fragen der Inneren Sicherheit. Dann könnten sich die Wähler besser aussuchen, was sie interessiert.

Wie zufrieden sind die Zuschauer denn mit den Inhalten solcher Debatten?

Aus der Forschung wissen wir, dass die Zuschauer stärker an politischen Sachfragen und Themen interessiert sind als an strategischen, zum Beispiel wer mit wem koalieren kann, was in den Fragen der Moderatoren aber oft eine Rolle spielt. Da gibt es dann eine Diskrepanz. Aber generell gilt: Sehr viele Zuschauer ziehen einen Nutzen aus der Debatte und sie hilft ihnen bei der Wahlentscheidung. Für viele ist es eine gute Gelegenheit, um sich in relativ begrenzter Zeit und auch noch einigermaßen unterhaltsam auf den Stand zu bringen und sich über die Kandidaten zu informieren. Das haben auch unsere Ergebnisse nach dem letzten TV-Duell am Sonntag und der "Klartext"-Sendung am Donnerstag gezeigt.

Was kam dabei heraus?

Nach der Sendung am Donnerstagabend hat ein Drittel derjenigen, die noch unentschieden sind, nach der Debatte eine Präferenz für einen Kandidaten entwickelt oder gesagt, welche Partei sie eher wählen würde. Sowohl am Sonntag als auch am Donnerstag überzeugte Merz etwas mehr unentschiedene Wähler als Olaf Scholz.

Solche Sendungen bieten für Kandidaten also große Chancen?