Drei Viertel der US-Wähler sind einer Umfrage der CNN zufolge der Meinung, dass die Demokratische Partei bessere Chancen hätte, die Präsidentschaft zu halten, wenn jemand anderes als Präsident Joe Biden an der Spitze des Tickets stünde.

Seine Zustimmungsrate hat nach einer schwachen Leistung in der ersten Debatte der diesjährigen Präsidentschaftskampagne ein neues Tief erreicht. In einem Duell zwischen den mutmaßlichen Kandidaten der großen Parteien favorisieren landesweit mehr Wähler den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegenüber Biden mit einem Vorsprung von sechs Punkten, 49 Prozent zu 43 Prozent. Diese Ergebnisse sind identisch mit denen der nationalen CNN-Umfrage zum Präsidentschaftsrennen im April und entsprechen dem Vorsprung, den Trump in den CNN-Umfragen seit dem vergangenen Herbst hält.