Damals hatte Trump seine Wahlniederlage gegen Biden nicht akzeptiert und seine Unterstützer über Monate mit Wahlbetrugsbehauptungen aufgehetzt. Trump-Unterstützer stürmten schließlich am 6. Januar 2021 gewaltsam das US-Kapitol, das amerikanische Parlament und Herzstück der US-Demokratie. Bei der beispiellosen Attacke kamen damals mehrere Menschen ums Leben.

Trump sprach bereits von einem "Blutbad"

Und auch in diesem Wahlkampf wird der Ton immer rauer. Tatsächlich ist es erneut die Rhetorik der Republikaner und Trump selbst, auf die Beobachter in den USA mit Sorge blicken. Für Irritationen sorgte Trump etwa bei einer Wahlkampfveranstaltung im März in Ohio. Wenn er nicht gewählt werde, werde es zu einem "Blutbad" kommen, sagte Trump vor seinen Anhängern. Was er mit der Bemerkung genau meinte, blieb unklar, da er in seiner Rede gerade über Risiken für die US-Autoindustrie und Zölle gesprochen hatte.

Laut der ARD-US-Korrespondentin Gudrun Engel könnte es zu einem echten Bürgerkrieg kommen, wenn Trump bei der kommenden Wahl im November erneut gegen Biden verlieren sollte. In einer kürzlich ausgestrahlten Sendung von "Maischberger" berichtete Engel über eine Trump-Anhängerin, die bereit wäre, einen Bürgerkrieg zu riskieren, um "das Land in Ordnung zu bringen, das jetzt so auf dem Kopf steht".

Der Glaube an den angeblichen Diebstahl der Präsidentschaftswahl 2020 durch die Demokraten habe sich unter Trumps Anhängern mittlerweile festgesetzt, so Engel weiter. "Die wiederholen das gebetsmühlenartig", sagte sie in der ARD-Sendung.

Biden versucht zu deeskalieren

Unterdessen sind demokratische Politiker bemüht, die aufgeheizte Stimmung zu deeskalieren. "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", sagte US-Präsident Joe Biden kurz nach dem Angriff in Pennsylvania vor Reportern. "Es ist krank. Es ist krank." Dies sei einer der Gründe, "warum wir als Nation zusammenstehen müssen", fuhr Biden fort. Die Vorstellung, dass es in den USA politische Gewalt gebe, sei unerhört. "Jeder, jeder muss das verurteilen."