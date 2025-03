Union und SPD haben ihre Sondierungen abgeschlossen, wollen in Koalitionsgespräche für eine neue Regierung eintreten – und die gigantischen Aufgaben, die vor ihnen liegen, mit neuen Schulden bewältigen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil: "Wir investieren in die Infrastruktur und in unsere Sicherheit wahrscheinlich so massiv wie noch nie zuvor."