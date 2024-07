Ernste Männer und Frauen in Sonnenbrillen und schwarzen Anzügen, verkabelt und schwer bewaffnet: So tritt der Secret Service dieser Tage meistens auf, auch während des Attentats auf Donald Trump , bei der die Beamten auf die Bühne eilten und einen Ring um den Politiker bildeten.

Die Behörde ist vor allem für den Schutz amtierender und ehemaliger US-Präsidenten bekannt. Doch das war nicht immer so. t-online fasst Aufgaben und Geschichte des Secret Servie zusammen:

Gründung unter Abraham Lincoln

Der US Secret Service (USSS) wurde 1865 nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gegründet, um die Verbreitung von Falschgeld zu bekämpfen. Damals waren fast die Hälfte aller Banknoten Fälschungen, da verschiedene Banken unabhängig voneinander Geld drucken durften.

Neue Aufgaben und neues Ministerium

Die Aufgaben des Secret Service wurden bald erweitert. Neben der Falschgeldbekämpfung begann der USSS auch, andere Finanzverbrechen zu untersuchen, darunter Betrug, Schmuggel und Postraub. Heute ist die Behörde weltweit tätig und hat Büros in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien, um eng mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Seit 2003 ist der Secret Service dem Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security) unterstellt, nachdem er zuvor dem Finanzministerium (Department of the Treasury) angehörte. Die Behörde hat derzeit etwa 7.000 Mitarbeiter, darunter Leibwächter, IT-Spezialisten und Ermittler.