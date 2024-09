Wie äußerte sich Trump zu dem Vorfall?

Nachdem er seine Golfrunde hatte abbrechen müssen, äußerte sich Donald Trump zu dem Vorfall: "Es gab Schüsse in meiner Umgebung, aber bevor die Gerüchte außer Kontrolle geraten: Mir geht es gut, ich bin in Sicherheit", schrieb er in einer E-Mail an Wahlspender. Der frühere US-Präsident gab sich gegenüber seinen Unterstützern kämpferisch. "Ich werde niemals aufgeben!" ("I will NEVER SURRENDER!"), schrieb er in der Mail, wie US-Medien berichten.