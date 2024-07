Etwa fünf Millionen US-Dollar soll das Vermögen des Republikaners betragen, berichtet die Website "celebritynetworth.com". Einer breiten Öffentlichkeit wurde der heute 39-Jährige im Jahr 2016 bekannt, als er sein Buch "Hillbilly Elegy" veröffentlichte, in dem er über die Herausforderungen der weißen Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten schrieb. Das Buch erschien im Verlag Harper Collins. In den Jahren 2020 und 2021 legte Vance seine Finanzdaten offen und erklärte, er habe 2020 umgerechnet 318.992 Euro in Tantiemen für das Buch ausgezahlt bekommen, im Jahr 2021 sogar 436.066 Euro.