Sieben Fußballer via WhatsApp entlassen

Starkes Erdbeben in Italiens Supervulkan

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die AfD-Spitzenfunktionäre im Bundestag haben sich selbst das Gehalt erhöht. Und zwar drastisch. In der Fraktion ist der Ärger darüber groß.

Am vergangenen Dienstag klappte manchem in der AfD-Fraktion die Kinnlade herunter: Nach Recherchen von t-online unterrichtete der AfD-Vorstand im Bundestag die Fraktion in ihrer Sitzung darüber, dass er sich das Gehalt erhöhen möchte – und das in beachtlicher Höhe. Die Fraktion stimmte mehrheitlich für die Vorlage des Fraktionsvorstands, der Ärger aber ist dennoch groß.

Loading...

Ab sofort erhalten die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla nach Informationen von t-online jeweils rund 12.000 Euro zusätzlich für ihre Position als Fraktionsvorsitzende – und zwar pro Monat. Gemeinsam mit der Diät für Bundestagsabgeordnete, die ohnehin regulär an sie fließt, kommen Weidel und Chrupalla damit auf jeweils mindestens rund 24.000 Euro Gehalt pro Monat.

Die AfD-Fraktionschefs gönnen sich damit aus dem Stand eine Verdopplung ihrer Zulage: Früher erhielten die Fraktionschefs 6.000 Euro pro Monat als sogenannte Funktionszulage extra – also 50 Prozent ihrer Abgeordnetendiät obendrauf. Jetzt sind es 100 Prozent.

Auch dem Rest des zwölfköpfigen Fraktionsvorstands wird die Zulage verdoppelt. Bisher erhielten die stellvertretenden Fraktionschefs und Parlamentarischen Geschäftsführer ihre Abgeordnetendiät plus 25 Prozent davon zusätzlich als Funktionszulage – also rund 3.000 Euro obendrauf. Nun werden 6.000 Euro pro Monat an sie fließen. Das ergibt gemeinsam mit der Abgeordnetendiät rund 18.000 Euro pro Monat. Ausgenommen von den Zulagen ist laut einem Sprecher der Fraktion lediglich der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland.

Zum Vergleich: Das Durchschnittseinkommen in Deutschland betrug im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt rund 52.000 Euro brutto jährlich. Die AfD-Fraktionschefs verdienen nun mindestens 288.000 Euro pro Jahr – also das 5,5-fache eines deutschen Normalbürgers. Ihre Stellvertreter kommen mit rund 216.000 Euro immerhin auf das Vierfache des deutschen Durchschnitts.

Die Mittel stammen dabei aus Steuergeldern. Der Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. erklärt auf seiner Homepage, dass die Fraktionen im Bundestag "verfassungsrechtlich als Teil der organisierten Staatlichkeit" gelten. "In der Praxis erhalten sie eine Vollfinanzierung." Derzeit erhielten die Fraktionen mehr als rund 140 Millionen Euro pro Jahr vom Steuerzahler. Der Bund der Steuerzahler kritisiert seit Jahren insbesondere die hohen Zahlungen an einen großen Kreis von Spitzenfunktionären und die dabei herrschende Intransparenz.

AfD-Abgeordnete: "Ich war erschrocken"

Absurd finden das auch AfD-Abgeordnete, in der Fraktion grummelt es vernehmlich. "Unverschämt", findet einer im Gespräch mit t-online die Erhöhung der Zulagen. Vor allem, da mancher im Fraktionsvorstand kaum Leistung erbringe.

"Ich war erschrocken", sagt ein anderer Abgeordneter t-online. "Das hätte ich so nicht erwartet." Das Geld, findet er, hätte man anders und sinnvoller einsetzen können – stärker zum Wohle von Fraktion und Partei, nicht von einzelnen Funktionären. Namentlich genannt werden wollen die Kritiker nicht.

Unterrichtet wurde die Fraktion über den Zuschlag für ihre Top-Funktionäre nach Informationen von t-online am Ende ihrer Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag. Auch das ist Grund für Unmut: Ans Ende der Sitzungen werden vom Vorstand oft besonders strittige Themen gestellt, um sie schnell abzuhaken. Die Spitze hoffe darauf, dass mancher Kollege die Sitzung schon früher verlassen hat oder nicht mehr richtig zuhört, vermutet man in Kreisen der Fraktion.