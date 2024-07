Wahlkämpfe sind immer teuer, doch wenn es um die US-Präsidentschaft geht, sind die Kosten exorbitant hoch. Viele Milliarden US-Dollar wurden im Rennen 2020 ausgegeben, als Biden und Trump zuletzt gegeneinander antraten. Und auch in diesem Jahr flossen bereits hohe Summen an die beiden Kandidaten.

So dürfen Privatpersonen lediglich 2.800 Euro jährlich direkt an die Kandidaten spenden. Daher gehen die meisten Gelder an sogenannte Super Political Action Committees (Deutsch: Super politisches Aktionskommittee), kurz Super PACs. Diese nutzen das Geld etwa, um Wahlwerbung zu schalten.

Die größten Spender für die Republikaner

Niemand hat im bisherigen Wahlkampf mehr gespendet als Timothy Mellon. Über 80 Millionen US-Dollar des 81-jährigen Milliardärs flossen bereits, allein 50 Millionen spendete er direkt nach Trumps Verurteilung im New Yorker Schweigegeldprozess, berichten US-Medien. Er ist ein langjähriger Unterstützer Trumps und spendete 2021 auch 53 Millionen Dollar für den Bau der Mauer zu Mexiko. Er verteilte seine Gelder jedoch nicht nur an Trump, auch der parteilose Robert F. Kennedy Jr. erhielt 25 Millionen Dollar. Mellon ist Erbe der in Pittsburgh ansässigen Bankiersfamilie Mellon und lebt zurückgezogen in Wyoming.