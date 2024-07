Als Kandidat ohne Einsehen beschädigt Joe Biden das Amt der mächtigsten Nation der Welt. Denn die zunehmende Isolation des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist fast nur noch demütigend.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Sogar Donald Trump hat seinen Gegner womöglich schon abgeschrieben. Zumindest hatte er seinen politischen Erzfeind Joe Biden kurzerhand aus dem Manuskript seiner Parteitagsrede in Milwaukee gestrichen. Einmal noch rutschte ihm der Name von Joe Biden zwar heraus. Dann aber sprach Trump nur noch von "dieser Person".

Nicht nur auf dem Parteitag der Republikaner scheint Joe Biden als Gegner schon zunehmend zu verblassen. Der Präsident war seit Tagen buchstäblich unsichtbar. Wegen seiner Covid-Erkrankung hatte er sich zur Quarantäne in seine Heimat nach Rehoboth Beach im Bundesstaat Delaware zurückgezogen. Zu sehen waren von ihm nur Videoaufnahmen, die Biden dabei zeigen, wie er in Zeitlupen-Tempo die Stufen des Präsidentenflugzeuges Air Force One herabsteigt.

Es ist ruhig in Rehoboth Beach, viel zu ruhig.

Loading... Embed

Ruhig gestellt, isoliert und attackiert

Zum Vergleich: Als Barack Obama einst Wahlkampf machte, tourte er zu diesem Zeitpunkt in einem riesigen "Yes we can"-Bus durch die Bundesstaaten dieses riesigen Landes und verbreitete Aufbruchstimmung. Joe Biden verbreitet derzeit nichts, nicht einmal Abbruchstimmung. Denn der 81-Jährige weigert sich nach wie vor beharrlich, seine Spitzenkandidatur zur eigenen Wiederwahl aufzuheben.

In seinem Quarantäne-Zuhause in Delaware ist Biden nahezu allein. Aber auch politisch wirkt er zunehmend isoliert. Selbst die mächtigsten Parteifreunde wenden sich zwar nicht mit öffentlichen Statements gegen ihn. Offensichtlich aber lassen sie es zu, dass ihre Haltung in dieser Alters-Angelegenheit an die zahlreichen Medien durchgestochen wird.

Innerhalb der Demokraten tobt ein Machtkampf

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, die mächtige Ex-Sprecherin Nancy Pelosi und auch sein langjähriger Weggefährte, Ex-Präsident Barack Obama, kommen in diesen dramatischen Nachrichten vor, weil sie Joe Biden angeblich zum Rückzug drängen.

Offiziell hingegen wiederholen die Demokraten beinahe täglich, dass es Sache des Präsidenten sei, eine Entscheidung zu treffen. Innerhalb der Demokraten tobt augenscheinlich ein Machtkampf zwischen verschiedenen Lagern. Denn der frühere Präsident Bill Clinton und die frühere Außenministerin Hillary Clinton sollen sich offenbar hinter Joe Biden stellen.

Zeitgleich beteuern Joe Biden und sein Team, der Präsident gehe nirgendwo hin, sondern werde nach Genesung wieder in den Wahlkampf einsteigen. Die Amtsführung, so propagiert es das Weiße Haus, sei von Bidens gesundheitlicher Situation in keiner Weise beeinträchtigt.

Video | Experte erkennt eklatante Veränderung bei US-Präsident Player wird geladen Quelle: t-online

Das Amt des US-Präsidenten wird beschädigt

Dieses unwürdige politische Schauspiel wirkt auf die Amerikaner und die Weltöffentlichkeit zunehmend lächerlich. Es beschädigt damit nicht nur die Demokraten und ihren Kandidaten, sondern auch das Amt des amerikanischen Präsidenten.

Zwar ist es üblich, dass US-Präsidenten zum Ende ihrer Amtszeit ein Dasein als sogenannte "Lame Duck", also als vor allem innenpolitisch handlungsunfähige, "lahme Ente" fristen. Joe Biden aber strebt eine zweite Legislatur an und will seine Nation und die Welt vor einer zweiten Periode mit Donald Trump bewahren. Und er muss wenigstens bis in den Januar des nächsten Jahres die noch immer mächtigste Wirtschafts- und Militärnation dieser Welt anführen.