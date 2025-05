Ende vergangenen Jahres waren in der Straße von Kertsch zwischen dem russischen Festland und der von Wladimir Putin annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zwei marode russische Öltanker in schwerer See gekentert: die "Wolgoneft 212" sank, ihr Partnerschiff "Wolgoneft 239" lief auf Grund und brach auseinander. An Bord der beiden Tanker: rund 9.200 Tonnen Schweröl.