In den USA erregen Äußerungen von Donald Trump zur Herkunft und Hautfarbe von Kamala Harris Aufsehen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat behauptete bei einem Wahlkampfauftritt vor der nationalen Vereinigung schwarzer Journalisten in Chicago , Harris habe lange ausschließlich mit ihrer indischen Abstammung geworben und sei dann plötzlich schwarz geworden.

"Sie war immer indischer Abstammung und hat nur mit ihrer indischen Abstammung geworben", sagte Trump über Harris. "Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren plötzlich schwarz wurde. Und jetzt will sie als Schwarze bekannt sein." Der frühere US-Präsident schob nach. "Also ich weiß es nicht: Ist sie indisch oder ist sie schwarz?" Er respektiere beides, doch Harris selbst tue es angesichts ihrer "Kehrtwende" offenbar nicht. "Ich glaube, das sollte sich jemand anschauen."

Vater aus Jamaika, Mutter aus Indien

Harris ist die erste Frau, die erste Schwarze und die erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Sie wurde in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter – eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin – kam aus Indien . Harris möchte bei der Präsidentenwahl im November gegen Trump antreten.

Bei einem Auftritt vor Studierenden in Houston, Texas, konterte die Demokratin die Äußerungen ihres politischen Gegners: "Wir alle wissen noch, wie die vier Jahre unter Trump abgelaufen sind. Aber heute haben wir noch einmal eine kleine Auffrischung bekommen", sagte Harris. Sie machte deutlich, dass das Publikum über Trumps jüngste Aussagen bestens informiert sei. "An diesem Nachmittag war es die gleiche alte Show. Die Spalterei und die Respektlosigkeit." Harris betonte weiter: "Das amerikanische Volk hat Besseres verdient. Die Menschen in Amerika verdienen jemanden an der Spitze, der die Wahrheit sagt. Jemanden, der auf Fakten nicht mit Wut und Feindseligkeit reagiert."