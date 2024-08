Investoren hoffen auf neue Trump-Präsidentschaft

Für viele ist ein Investment in die vom ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten und erzkonservativen Trump-Loyalisten Devin Nunes geführte Firma, eine Wette auf eine zweite Präsidentschaft Trump. Sie gehen davon aus, dass Truth Social bei einem Wahlsieg das Medium für die Kommunikation des Präsidenten werden würde, was zu einem enormen Wachstum der Plattform führen könnte. Dadurch ist der Wert des Unternehmens stark davon abhängig, wie wahrscheinlich es aussieht, dass Trump der 47. Präsident der USA wird.

Im gleichen Zeitraum hatte X.com 4,4 Milliarden Aufrufe und auch die X Alternative bluesky hatte mit 15,5 Millionen Aufrufen fast doppelt so viele wie Truth Social. Tatsächlich gehen die Aufrufzahlen seit dem August 2022 fast durchgängig zurück. Nur während des Prozesses gegen Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar stiegen die Aufrufzahlen in den vergangenen Monaten leicht an.