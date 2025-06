Vergeltung für Bombenangriff Iran greift US-Basis in Katar an – Trump reagiert

Von t-online , jha Aktualisiert am 23.06.2025 - 22:16 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Player wird geladen Im Video: Raketen erhellen den Nachthimmel von Doha, während Explosionen über der Hauptstadt zu hören sind. (Quelle: reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen hat der Iran reagiert. Der Vergeltungsangriff habe begonnen, hieß es in einer offiziellen Erklärung.

Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen den größten US-Militärstützpunkt im Nahen Osten angegriffen. "Die Zahl der eingesetzten Raketen in dieser erfolgreichen Operation entsprach exakt der Anzahl der Bomben, die die USA bei ihrem Angriff auf Irans Nuklearanlagen verwendet hatten", hieß es in einer Erklärung des iranischen Nationalen Sicherheitsrats nach dem Angriff auf die US-Luftwaffenbasis Al-Hudeid in Katar. Dem Golfemirat zufolge vereitelte die Luftabwehr den Angriff und fing die Raketen erfolgreich ab, es habe keine Verletzten gegeben.

Loading...

Der Gegenschlag des Iran lief unter dem Namen "Verheißung des Sieges", wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna mitteilte. Augenzeugen in Doha berichteten, dass zwei Minuten lang Explosionsgeräusche zu hören gewesen seien. Am Himmel seien Flugobjekte, mutmaßlich Drohnen, geflogen.

US-Präsident Donald Trump hat den iranischen Vergeltungsangriff bereits als "sehr schwach" bezeichnet. Dabei seien keine US-Bürger verletzt worden, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Iran habe die USA zudem frühzeitig über seine Pläne informiert, betonte Trump. Vielleicht könne der Iran jetzt zu Frieden und Harmonie im Nahen Osten übergehen – er werde Israel auch mit Nachdruck ermuntern, das ebenfalls zu tun, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Iran setzte symbolische Anzahl an Raketen ein

Katar hat den Angriff scharf verurteilt. Die Luftabwehrsysteme des Landes hatten die iranischen Raketen erfolgreich abgefangen. Es handele sich um eine "eklatante Verletzung" der Souveränität und des Luftraums des Landes. "Katar behält sich das Recht vor, direkt und in einem dem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessenen Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren", erklärte der Sprecher des Außenministeriums Madschid al-Ansari.

Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, wie der staatliche Rundfunk des Iran berichtete. Das Regime setzte bei dem Angriff nach eigenen Angaben dieselbe Zahl von Bomben ein, wie die USA bei dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen (die USA haben nach eigenen Angaben 14 Bomben eingesetzt). Zudem betonte der Iran, dass die US-Basis weit entfernt von bewohntem Gebiet gelegen sei. An Katar gerichtet hieß es, der Einsatz stelle keinerlei Bedrohung für "unseren freundlichen und brüderlichen Nachbarn dar".

Der Iran hat den Angriff wohl zuvor mit katarischen Behörden abgesprochen. Es habe eine Vorwarnung gegeben, um die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf drei iranische Regierungsvertreter. Demnach habe der Iran zwar die Notwendigkeit verspürt, einen symbolischen Gegenschlag gegen die USA auszuführen. Man habe jedoch beiden Seiten eine Möglichkeit offenlassen wollen, die Kämpfe zu beenden. Katar hatte kurz vor den Angriffen die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt.

Nach dem iranischen Angriff hatten die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume ebenfalls geschlossen. Das bahrainische Verkehrsministerium kündigte die vorübergehende Aussetzung des Luftverkehrs im Luftraum des Königreichs als Vorsichtsmaßnahme an. Die Menschen seien aufgerufen, Schutz in nahe gelegenen Gebäuden zu suchen, bis die Gefahr vorüber sei, hieß es in einer weiteren Mitteilung des Innenministeriums. Auch Kuwait kündigte im "im Interesse der Sicherheit des Landes" die Schließung des Luftraums und der Flughäfen an.

Iranischer Präsident droht mit Vergeltung