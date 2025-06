Alice Weidel: Ihre Partei gewinnt in den Umfragen hinzu. (Quelle: imago)

In Deutschland traut fast die Hälfte der Menschen keiner Partei zu, die drängenden Probleme zu lösen. Außerdem gewinnen zwei Parteien an Zustimmung hinzu.

Zweifel an Problemlösungskompetenz

Bei der Frage nach der Problemlösungskompetenz können AfD und Grüne jeweils um einen Punkt zulegen. Die Union bleibt mit 27 Prozent weiterhin die Partei, der die meisten Befragten zutrauen, mit den Problemen im Land am besten fertig zu werden. Die AfD steigert sich auf 11 Prozent, während SPD und Grüne jeweils bei 6 Prozent liegen. Die Linke erreicht 5 Prozent. Zwei Prozent nennen eine andere Partei. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die keiner Partei eine Problemlösung zutrauen, leicht auf 43 Prozent.

Außenminister Wadephul in der Kritik :

Außenminister Wadephul in der Kritik : Die Empörung ist scheinheilig

Iran greift US-Basis in Katar an – Raketen abgefangen

Vergeltung für Bombenangriff : Iran greift US-Basis in Katar an – Raketen abgefangen

Die wichtigsten politischen Themen sind laut Umfrage der Konflikt im Nahen Osten, den 57 Prozent der Befragten als vordringlich benennen. Dahinter folgt der Krieg in der Ukraine mit 33 Prozent. 20 Prozent der Befragten nennen die US-Politik, insbesondere Donald Trump und den Handelsstreit, als zentrales Thema. Jeweils 17 Prozent geben die wirtschaftliche Lage und die Bundesregierung als besonders drängend an. Mit mittleren einstelligen Prozentwerten wurden zudem Klima und Umwelt, der jüngste G7-Gipfel in Kanada sowie das Thema Zuwanderung genannt.