Aktualisiert am 06.08.2024 - 11:05 Uhr

Das Rennen um die Präsidentschaft in den USA spitzt sich weiter zu. Dabei scheinen die Chancen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin und aktuellen Vize-Präsidentin Kamala Harris weiter anzusteigen. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass es Harris offenbar gelingt, wichtige Republikaner auf ihre Seite zu ziehen, wie unter anderem das US-Nachrichtenportal NBC News berichtet.

Am vergangenen Sonntag präsentierte das Wahlkampfteam von Harris die Kampagne "Republikaner für Harris". Dabei veröffentlichten die Demokraten auf dem Kurznachrichtendienst X eine Liste von Republikanern, die sich hinter die Präsidentschaftskandidatin stellen. Zu den Befürwortern gehören ehemalige Gouverneure, Kongressmitglieder und Beamte aus der Trump-Administration, berichtet das Nachrichtenportal NBC News.

Trumps Ex-Pressesprecherin ruft gegen den "Tyrannen" auf

Unter den neugewonnenen Befürwortern befindet sich auch die ehemalige Pressesprecherin der Trump-Administration, Stephanie Grisham. "Ich stimme vielleicht nicht in allem mit Vizepräsidentin Kamala Harris überein, aber ich weiß, dass sie für unsere Freiheit kämpfen wird", erklärt Grisham. Sie forderte andere Beamte aus der Trump-Ära dazu auf, gegen den "Tyrannen", für den sie gearbeitet hatten, aufzustehen und sich im November hinter Kamala Harris zu stellen, "um die Integrität des Weißen Hauses zu wahren und die Demokratie in unserem Land zu sichern".

Ähnlich äußerte sich Adam Kinzinger in einer Stellungnahme. Er war einer von zwei Republikanern im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das Kapitol untersuchte und auf die Verfehlungen von Trump hinwies, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet. "Als stolzer Konservativer hätte ich nie gedacht, dass ich einen Demokraten für das Präsidentenamt unterstützen würde", sagte der Abgeordnete und fügte hinzu: "Aber ich weiß, dass Vizepräsidentin Harris unsere Demokratie verteidigen und sicherstellen wird, dass Donald Trump nie wieder ins Weiße Haus zurückkehrt."

Kampagne soll vor allem Vorteile in Swing States einbringen

Des Weiteren wird auch über die Unterstützung durch die ehemalige republikanische Abgeordnete Liz Cheney gemutmaßt, obwohl sie in der Ankündigung vom Sonntag nicht erwähnt wurde. Ebenso wird vermutet, dass die Harris-Kampagne versuchen könnte, die Unterstützung des ehemaligen Senators Jeff Flake zu gewinnen. Flake ist seit Trumps Wahlkampf für die Abstimmungen von 2016 einer der schärfsten parteiinternen Kritiker. In einem Artikel für die "New York Times" bezeichnete er Trump im April 2021 als "gefährlichen Demagogen".