Putin weiß immer, was der Westen plant

Russland verfolgt aktuell die Strategie, Schwachstellen der ukrainischen Verteidiger auszutesten, um diese dann für sich zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist die Flugabwehr. Doch auch am Boden berichten ukrainische Offiziere, dass eine erste russische Angriffswelle oft aus schlecht ausgebildeten Rekruten bestehe, die Schwächen in der ukrainischen Verteidigung finden sollen. Zu diesen Stellen schickt die russische Armee dann erfahrene Kräfte, um Geländegewinne zu erzielen.

Putins Soldaten zahlen also weiterhin einen hohen Blutzoll. Aber sie kommen voran. Zuletzt ist es ihnen im Oblast Saporischschja an der südlichen Frontlinie sogar gelungen, ukrainische Verteidigungslinien einzunehmen, die für die Ukraine durch ihre Lage eigentlich gut zu verteidigen waren.

Die ukrainische Armee hat diesen Krieg noch lange nicht verloren. Wenn Russland in diesem Tempo weiter verrückt, rechnen Experten damit, dass der Konflikt noch viele Jahre gehen könnte. Aber die ukrainische Armee befindet sich aktuell in einer Lage, in der sie viel stärker auf ihre Soldaten, Waffen und Munition achtgeben muss, weil ihr Gegner quantitativ überlegen ist. Auch diese Tatsache schildern ukrainische Offiziere an der Front immer wieder.

Das stellt die Verteidiger in Pokrowsk vor große Herausforderungen, auch wenn die Ukraine die Stadt in den vergangenen Monaten zu einer Festung ausgebaut hat. Ob die ukrainische Armee sie wird halten könnten, wird am Ende auch davon abhängen, welche moderneren Waffensysteme der Westen liefern wird.