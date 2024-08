Nicht selten haben US-Politiker Vorfahren aus Deutschland. Auch die Urahnen von Tim Walz, der Vizepräsident unter Kamala Harris werden will, sind einst in die USA ausgewandert.

Vorfahren des demokratischen Kandidaten für die US-Vizepräsidentschaft, Tim Walz, haben nach Angaben der badischen Stadt in Kuppenheim gelebt. Sein Ururgroßvater Sebastian Walz sei 1867 in die USA ausgewandert, teilte die Stadt im Landkreis Rastatt mit. Damals hatte er noch "Waltz" geheißen, er ließ den Namen später ändern. Ein weiterer Urahn könnte laut den Recherchen zu Walz' Vorfahren sogar von 1852 bis 1861 amtierender Bürgermeister gewesen sein.

Die direkte männliche Vorfahren-Linie von Walz lasse sich in Kuppenheim bis zu seinem sechsmaligen Urgroßvater Sebastian Walz (1698–1768) zurückführen, hieß es. "Wir freuen uns natürlich, dass der mögliche Vizepräsident der USA aus Kuppenheim stammt", sagte Bürgermeister Karsten Mußler den "Badischen Neusten Nachrichten". "Wir drücken ihm die Daumen, dass er für die Demokraten in der ganzen Welt die Wahl gewinnt. Und natürlich laden wir ihn jetzt schon herzlich nach Kuppenheim ein", so Mußler weiter.

"Name 'Walz' ist keine Seltenheit"

"Tim Walz dürfte mit zahlreichen heutigen Kuppenheimern gemeinsame Vorfahren haben", sagte er. Der Name "Walz" sei in Kuppenheim indes keine Seltenheit. "Ob er allerdings der häufigste Name in unserer Stadt ist, das kann ich nicht sagen", so Stadtoberhaupt Mußler.