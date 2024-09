"Sie essen Haustiere"

Aktualisiert am 11.09.2024 - 04:09 Uhr

Republikaner und Trump-Unterstützer teilen in sozialen Netzwerken plötzlich lauter Katzen- und Entenbilder. Aber warum?

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Migranten unterstellt, sie würden Haustiere essen. "In Springfield essen sie die Hunde, die Leute, die hierhergekommen sind, sie essen die Katzen. Sie essen die Haustiere der Menschen, die dort leben", sagte Trump bei der Fernsehdebatte gegen Kamala Harris in Philadelphia, ohne Belege zu nennen.

Trump nahm in der Debatte mit seiner Behauptung Bezug auf eine Aussage seines Vizekandidaten J.D.Vance: Ihm zufolge würden illegal eingewanderte Migranten aus Haiti in der Stadt im Bundesstaat Ohio Haustiere stehlen und essen. US-Medien berichteten daraufhin unter Berufung auf Behörden in der angeblich betroffenen Stadt Springfield, dass derartige Vorfälle nicht bekannt seien. Schon vor der Debatte hatten Trump und seine Anhänger zudem die sozialen Netzwerke mit von Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Bilder von Katzen und Enten geflutet.