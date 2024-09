Nach dem TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten wollen Trump-Fans ein unerlaubtes Hilfsmittel bei Kamala Harris entdeckt haben. Was an der Theorie dran ist.

Ein Pro-Trump-Account auf der Plattform X schrieb kurz nach Ende der Debatte: "Sieht so aus, als wenn Kamala Harris über Kopfhörer, die in ihren Ohrringen versteckt waren, Ansagen bekommen hat." Der Nutzer fügte eine Fotomontage bei, auf der zum einen Harris' Ohrring und zum anderen ein ähnlich aussehender Kopfhörer namens "Nova H1 Audio Earrings" zu sehen ist. Bei den Kopfhörern handelt es sich um ein Produkt des deutschen Unternehmens Icebach Sound Solutions.

Ein genauerer Blick auf die Ohrringe offenbart allerdings, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein anderes Modell handelt. Es sind die "Double Pearl Hinged Earrings" der Marke Tiffany & Co, deren Ladenpreis bei rund 725 Euro liegen soll. Das geht aus der Webseite "What Kamala wore before", die die Outfits der US-Vizepräsidentin auflistet. Die Betreiberin der Seite sagte dem Nachrichtenportal "The Verge", dass Harris die Tiffany-Ohrringe bereits in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Anlässen getragen hatte.